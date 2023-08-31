Сарина Вигман — лучший тренер сезона в женском футболе по версии УЕФА
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Главный тренер женской сборной Англии Сарина Вигман признана лучшим тренерам сезона в женском футболе по версии УЕФА.
Стоит отметить, что Вигман была единственной женщиной, вошедшей в тройку номинантов. Также в тройку вошёл главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда и главный тренер женского футбольного клуба «Барселона» Джонатан Хиральдес.
Сарина Вигман возглавляет женскую сборную Англии с 2021 года. На женском чемпионате мира 2023 года национальная команда под её руководством вышла в финал турнира, где уступила сборной Испании (0:1). В 2021 году Англия выиграла женский чемпионат Европы. Ранее Вигман на посту главного тренера женской сборной Нидерландов выиграла Евро-2017 и вышла в финал чемпионата мира 2019 года.
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