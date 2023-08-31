Бонмати — лучшая футболистка сезона по версии УЕФА
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Футболистка сборной Испании Айтана Бонмати стала лучшей футболисткой сезона-2022/2023 по версии УЕФА.
Испанская полузащитница стала победительницей чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, а также была признана лучшим игроком этого турнира. В сезоне-2022/2023 Айтана выиграла чемпионат Испании в составе каталонской «Барселоны».
Помимо Бонмати, в тройку номинантов вошли испанка Ольга Кармона, забившая единственный гол в финале ЖЧМ и австралийка Сэм Керр, выступающая за «Челси».
Напомним, сегодня, 31 августа, в Монако прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. К тому же на этом мероприятии УЕФА объявлял победителей различного рода наград в футболе по итогам предыдущего сезона.
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- 31 августа 2023
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