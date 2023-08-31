Ширяев выделил «Динамо» и «Спартак» после шести сыгранных туров в РПЛ

Российский защитник казанского «Рубина» Максим Ширяев рассказал, кого бы выделил в Российской Премьер-Лиге по истечении шести туров. К тому же прокомментировал разговоры по поводу увольнения главного тренера команды Рашида Рахимова.

«Динамо». Это очень хороший соперник. У них индивидуально выделяются Макаров, Скопинцев. И «Спартак». Когда он начал играть следующие матчи после нас, игроки других команд видели, что нельзя с ними так разгоняться, и скоростная игра «Спартака» немного пропала.

Мы стараемся не думать о подобном (об увольнении Рахимова. – Прим. «Чемпионата»), пусть говорят. А мы готовимся к каждому сопернику, выходим на поле и играем», – приводит слова Ширяева «Матч ТВ».

Напомним, «Рубин» занимает 13-е место в РПЛ после шести сыгранных туров. Команда набрала шесть очков в турнирной таблице, победив «Крылья Советов» (2:1), сыграв вничью с «Локомотивом» (2:2), «Рубином» (1:1) и «Динамо» (2:2), проиграв «Спартаку» (1:4) и «Ростову» (0:3).