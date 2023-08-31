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Холанд: мне нравится, когда Гвардиола кричит на меня и пытается чему-то научить

Холанд: мне нравится, когда Гвардиола кричит на меня и пытается чему-то научить
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал получение награды лучшему футболисту сезона по версии УЕФА.

«Я чувствую себя хорошо, что ещё могу сказать. Я выиграл требл в 22 года и живу мечтой.

В молодости это было чем-то недостижимым, так что делать это с моими товарищами по команде — это нечто особенное. Все эти достижения только добавляют мотивации.

Я готов работать изо всех сил и провести новый отличный сезон. Вся наша команда должна быть хорошо подготовлена к новым вызовам. Мы должны играть как можно острее у чужих ворот.

Иногда мой папа или наш тренер (Хосеп Гвардиола) могут быть чересчур эмоциональными. Мне нравится, когда люди кричат на меня и пытаются чему-то научить. Гвардиола просто пытается сделать меня лучшим футболистом», — приводит слова Холанда TNT Sports.

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