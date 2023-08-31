Вигман посвятила награду лучшему тренеру сезона женской сборной Испании

Главный тренер женской сборной Англии Сарина Вигман после получения награды лучшему тренеру сезона в женском футболе по версии УЕФА прокомментировала ситуацию вокруг скандала, связанного с президентом Королевской испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом, и сообщила, что хотела бы посвятить награду сборной Испании.

«Мне как тренеру и матери двух дочерей очень больно, игра так сильно выросла, но обществу предстоит пройти долгий путь. Я хотела бы посвятить эту награду сборной Испании, эта команда заслуживает того, чтобы её прославляли и чтобы к ней прислушивались», – сказала Вигман на церемонии вручения наград УЕФА.

Напомним, президент испанской федерации Рубиалес попал в скандал после церемонии награждения женской сборной Испании, которая одержала победу на женском чемпионате мира – 2023. Функционер поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.

Недавно ФИФА временно отстранила Рубиалеса от должности президента испанской федерации.