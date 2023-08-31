Галактионов: большая честь, что игроки «Локомотива» востребованы в национальной команде

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча группового этапа Кубка России с «Ростовом» (1:2) высказался о вызове в сборную России сразу восьми игроков железнодорожников.
«Как оценю вызов восьми футболистов «Локомотива» в сборную России? К сожалению, пока я этот список не видел. Игра только закончилась, ещё не успел ознакомиться, сложно комментировать. Но то, что ребята востребованы на уровне национальной и молодёжной команд, для нас это большая честь. Даже с учётом текущей ситуации, когда у сборной не так много матчей, тем более официальных, предстоят достаточно интересные спарринги — Катар и Египет, плюс олимпийская сборная, поэтому ребятам будет интересно выехать и получить международный опыт. В любом случае сборная должна жить, вертикаль сборных тоже должна работать, здесь мы всё прекрасно понимаем. Понятно, что это создаст определённые неудобства, потому что большая группа игроков разъезжается, как и в другие национальные команды. Это часть работы», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
- 31 августа 2023
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