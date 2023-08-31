Кассьерра: в чём отличие Семака и Федотова? Они оба замечательные специалисты

Нападающий «Зенита« Матео Кассьерра сравнил тренера «Зенита» Сергея Семака с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым. Ранее колумбийский форвард под руководством Федотова выступал за «Сочи».

«В «Зените» высочайшая конкуренция. Не зря это клуб, который из года в год бьётся за первое место, поэтому на поле всегда должны выходить сильнейшие. Я стараюсь приносить максимум пользы и получать удовольствие от игры. В каждом матче и на тренировке я должен доказывать, что способен помогать «Зениту». С первого дня я чувствую доверие команды — это важно для любого игрока. Рад, что у меня получается то, что я должен делать. Мы начали сезон не так, как хотели, но уже набираем ход.

Чем тренер Семак отличается от тренера Федотова? Они оба замечательные специалисты, у каждого из них есть свои сильные стороны. Я рад, что мне удалось поработать с Федотовым, и счастлив, что сейчас работаю под руководством Семака.

Звал ли меня Федотов в ЦСКА? Нет, не звал. Ходили разговоры о том, что он хочет видеть меня в Москве, но я захотел перейти в «Зенит». Счастлив, что мне удалось сделать этот шаг», — приводит слова Кассьерры «Евро-Футбол.Ру».