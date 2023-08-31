«Будё-Глимт» Хайкина выступит в групповом этапе Лиги конференций

Сегодня, 31 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между «Будё-Глимт» и румынским «Сепси ОСК». Игра проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Первая встреча завершилась вничью — 2:2.

Норвежцы активнее начали матч и к 29-й минуте первого тайма обеспечили себе преимущество в два мяча. Счёт открыл 27-летний форвард Сондре Сёрли, а через пять минут мяч в сетку ворот «Сепси» отправил Амаль Пеллегрино. Однако на 42-й минуте румынский клуб сократил отставание до одного мяча. Гол на счету македонца Исника Алими. Сразу после перерыва опытный венгерский нападающий Роланд Варга вернул на табло ничейный счёт. Этот гол оказался единственным во второй половине встречи и перевёл матч в дополнительное время. На 100-й минуте Пеллегрино принёс своей команде победу, реализовав пенальти. Счёт по сумме двух игр — 5:4 в пользу норвежцев.

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл на поле все 120 минут.