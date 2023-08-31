Наир Тикнизян заявил, что готов уехать в Европу, если появится возможность
Поделиться
Армянский защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал возможный переход в европейский клуб.
«Не знаю, что будет завтра. Если остаюсь, выкладываюсь на 100 процентов. Для меня приоритет — результат моей команды. Выкладываюсь на 100 процентов. Что пишут СМИ, меня не касается. Будет бумага — тогда поговорим.
Любой игрок РПЛ хочет поднимать планку. Играть в Европе — это шанс прогрессировать. Если выпадет возможность, я ей воспользуюсь», – приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».
24-летний Тикнизян в этом сезоне провёл за «Локомотив» девять матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,5 млн.
Комментарии
- 31 августа 2023
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:36
-
23:26
-
23:21
-
23:12
-
23:11
-
23:10
-
23:02
-
22:56
-
22:56
-
22:48
-
22:36
-
22:34
-
22:33
-
22:25
-
22:17
-
22:13
-
22:08
-
22:03
-
22:00
-
21:48
-
21:44
-
21:40
-
21:35
-
21:35
-
21:19
-
21:15
-
21:10
-
21:10
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:51
Партнерский контент