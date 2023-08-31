Наир Тикнизян заявил, что готов уехать в Европу, если появится возможность

Армянский защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал возможный переход в европейский клуб.

«Не знаю, что будет завтра. Если остаюсь, выкладываюсь на 100 процентов. Для меня приоритет — результат моей команды. Выкладываюсь на 100 процентов. Что пишут СМИ, меня не касается. Будет бумага — тогда поговорим.

Любой игрок РПЛ хочет поднимать планку. Играть в Европе — это шанс прогрессировать. Если выпадет возможность, я ей воспользуюсь», – приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».

24-летний Тикнизян в этом сезоне провёл за «Локомотив» девять матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,5 млн.