Кассьерра — о Кордобе: не считаю Джона конкурентом в сборной. Мы разноплановые игроки
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался об игре за сборную Колумбии.
«Безусловно, каждый игрок мечтает защищать цвета своей сборной. Я счастлив, что мне удалось дебютировать в сборной своей страны. Чтобы тебя вызывали в национальную команду, надо отдавать все силы в клубе. Конечно, мне очень хочется продолжать выступать за сборную, но для этого мне надо качественно выполнять свои обязанности в «Зените», что я и собираюсь делать.
Воспринимаю ли Джона Кордобу из «Краснодара» как конкурента за место в сборной? Мы с ним разноплановые форварды. Джон опытный нападающий, я чуть моложе. К тому же у нас разные игровые характеристики и разный профиль», — приводит слова Кассьерры «Евро-Футбол.Ру».
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