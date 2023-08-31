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Экс-футболист «Челси» Бакайоко стал игроком «Лорьяна»

Экс-футболист «Челси» Бакайоко стал игроком «Лорьяна»
ФК «Лорьян»
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Французский футбольный клуб «Лорьян» официально объявил о подписании двухлетнего контракта с полузащитником Тьемуэ Бакайоко.

«Для меня большое удовольствие вернуться в Лигу 1 с таким клубом, как «Лорьян», который амбициозен в плане своей игры и перспектив на будущее. Их старт сезона отражает то, что они хотят воплотить в жизнь с тренером, которого я знал по работе в системе футбольного клуба «Ренн». Мне не терпится познакомиться с моими новыми товарищами по команде и болельщиками, которые, как я видел, очень поддерживают свою команду», — приводит слова Бакайоко официальный сайт «Лорьяна».

За свою карьеру 29-летний футболист успел поиграть за французские «Ренн» и «Монако», английский «Челси», а также итальянские «Милан» и «Наполи».

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