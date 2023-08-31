Президенту «Ростова» Арутюнянцу понравилась самоотдача игроков в матче с «Локомотивом»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подвёл итоги матча групповой стадии Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом», в котором «Ростов» одержал победу со счётом 2:1.

«Предыдущие игры неудачно складывались для «Ростова». В матче с «Локомотивом» многое получалось? Нет. Сегодня у нас не всё получалось. Что не получалось? Это вопрос к тренеру. Что мне понравилось в этом матче? Самоотдача. Что не понравилось? Это тоже к тренеру», – приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

«Ростов» после победы над «Локомотивом (2:1) возглавил группу B в Кубке России. Ранее команда обыграла казанский «Рубин» со счётом 1:0 и минимально уступила екатеринбургскому «Уралу» – 0:1.

В Российской Премьер-Лиге «Ростов» занимает 11-е место после шести сыгранных туров. Команда набрала семь очков в турнирной таблице чемпионата России по футболу.