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БАТЭ обыграл «Балкани». Белорусская команда не смогла пробиться в группу Лиги конференций

БАТЭ обыграл «Балкани». Белорусская команда не смогла пробиться в группу Лиги конференций
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Завершился ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций — 2023/2024, в котором борисовский БАТЭ, представляющий Беларусь, обыграл «Балкани» из Косова со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Вароши» (Мезёкёвешд, Венгрия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Фришером (Эстония). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени.

БАТЭ открыл счёт на 30-й минуте усилиями вингера Артёма Концевого. Однако на большее белорусская команда была неспособна. БАТЭ нанёс семь ударов в створ ворот соперника, но не сумел забить. Матч завершился минимальной победой номинальных хозяев — 1:0.

По сумме двух матчей сильнее оказался «Балкани» (4:2). Команда из Косова получила право принять участие в групповом этапе Лиги конференций — 2023/2024.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 2-й матч
31 августа 2023, четверг. 21:00 МСК
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Окончен
1 : 0
Балкани
Сува-Река, Косово
1:0 Концевой – 30'    
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