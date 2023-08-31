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«Аякс» и «Олимпиакос» сыграют в групповом этапе Лиги Европы

«Аякс» и «Олимпиакос» сыграют в групповом этапе Лиги Европы
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Сегодня, 31 августа, проходят ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

В Амстердаме «Аякс» принимал болгарский «Лудогорец». Первая встреча завершилась победой нидерландцев со счётом 4:1. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск.

Матч закончился победой болгарского клуба — 1:0. Гол забил аргентинец Матиас Тиссера. Однако этого не хватило, чтобы догнать амстердамцев. Результат по сумме двух матчей — 4:2 в пользу «Аякса».

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
31 августа 2023, четверг. 21:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
0 : 1
Лудогорец
Разград, Болгария
0:1 Тиссера – 62'    

В другом матче сербский клуб «Чукарички» на своём поле встречался с греческим «Олимпиакосом». В первой встрече греки одержали победу со счётом 3:1. Стартовый свисток игры прозвучал в 21:00 мск.

Хозяева поля не смогли сдержать «Олимпиакос», который добился разгромной выездной победы — 3:0. Голы забивали Георгиос Масурас, Пеп Бьель и Панайотис Рецос. Итоговая победа греков — 6:1 по сумме матчей.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
31 августа 2023, четверг. 21:00 МСК
Чукарички
Белград, Сербия
Окончен
0 : 3
Олимпиакос
Пирей, Греция
0:1 Масурас – 34'     0:2 Бьель – 45+1'     0:3 Рецос – 53'    
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