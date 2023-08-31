«Аякс» и «Олимпиакос» сыграют в групповом этапе Лиги Европы

Сегодня, 31 августа, проходят ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
В Амстердаме «Аякс» принимал болгарский «Лудогорец». Первая встреча завершилась победой нидерландцев со счётом 4:1. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск.
Матч закончился победой болгарского клуба — 1:0. Гол забил аргентинец Матиас Тиссера. Однако этого не хватило, чтобы догнать амстердамцев. Результат по сумме двух матчей — 4:2 в пользу «Аякса».
В другом матче сербский клуб «Чукарички» на своём поле встречался с греческим «Олимпиакосом». В первой встрече греки одержали победу со счётом 3:1. Стартовый свисток игры прозвучал в 21:00 мск.
Хозяева поля не смогли сдержать «Олимпиакос», который добился разгромной выездной победы — 3:0. Голы забивали Георгиос Масурас, Пеп Бьель и Панайотис Рецос. Итоговая победа греков — 6:1 по сумме матчей.
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