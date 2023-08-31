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«Фиорентина» с Кокориным обыграла «Рапид» и вышла в групповой этап Лиги конференций

«Фиорентина» с Кокориным обыграла «Рапид» и вышла в групповой этап Лиги конференций
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Сегодня, 31 августа, завершился второй матч раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2023/2024, в котором между собой встречались итальянская «Фиорентина» и австрийский «Рапид». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Матч завершился победой «Фиорентины» со счётом 2:0. По сумме двух матчей (2:1) в групповой этап Лиги конференций вышла «Фиорентина».

По истечении первых 45 минут встречи зрители так и не увидели голов. Во втором тайме команда из Флоренции включилась на максимум и порадовала своих болельщиков двумя забитыми мячами. Сперва на 59-й минуте хозяев вывел вперёд нападающий Николас Гонсалес – 1:0. Команды продолжили упорную борьбу на поле и на 90-й минуте Гонсалес оформил дубль в ворота соперника, забив мяч ударом с 11-метровой отметки. 2:0 – уверенная победа «Фиорентины».

Отметим, что российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле на 87-й минуте. Форвард сыграл за клуб из Флоренции впервые с апреля 2022 года.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 2-й матч
31 августа 2023, четверг. 21:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
2 : 0
Рапид В
Вена, Австрия
1:0 Гонсалес – 59'     2:0 Гонсалес – 90'    
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