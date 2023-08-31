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Айнтрахт Франкфурт — Левски. Прямая трансляция
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«Айнтрахт» обыграл «Левски» и выступит в групповой стадии Лиги конференций

«Айнтрахт» обыграл «Левски» и выступит в групповой стадии Лиги конференций
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Сегодня, 31 августа, прошёл ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором встречались немецкий «Айнтрахт» и болгарский «Левски». Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне. Первая встреча завершилась результативной ничьей – 1:1.

В первом тайме обе команды предпринимали множество попыток, чтобы открыть счёт в матче, но все они оказались тщетны. Лишь во второй половине игры франкфуртская команда дважды отличилась. Сперва счёт на 79-й минуте открыл Йессик Нганкам с передачи Марио Гётце, затем сам Нганкам отдал результативную передачу Эйе Скири, который поставил окончательную точку в матче – победа «Айнтрахта» со счётом 2:0.

По сумме двух матчей «Айнтрахт» (3:1) вышел в групповой этап Лиги конференций.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 2-й матч
31 августа 2023, четверг. 21:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
2 : 0
Левски
София, Болгария
1:0 Нганкам – 79'     2:0 Скири – 86'    
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