«ПСЖ» подписал 20-летнего форварда «Лиона» Баркола

Нападающий «Лиона» и молодёжной сборной Франции Брэдли Баркола перешёл в «ПСЖ». Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.
Фото: ФК «ПСЖ»
По информации СМИ, сумма трансфера составит € 45 млн. Ещё € 5 млн будут предусмотрены в качестве возможных бонусов. Стороны подписали пятилетнее соглашение (до конца июня 2028 года). Отмечается, что главным инициатором сделки был советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш.
В сезоне-2022/2023 Баркола провёл 31 матч за «Лион» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с бывшим клубом был рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
Ранее сообщалось о возможном уходе из «ПСЖ» полузащитника Марко Верратти.
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