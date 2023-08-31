«ПСЖ» подписал 20-летнего форварда «Лиона» Баркола

Нападающий «Лиона» и молодёжной сборной Франции Брэдли Баркола перешёл в «ПСЖ». Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

Фото: ФК «ПСЖ»

По информации СМИ, сумма трансфера составит € 45 млн. Ещё € 5 млн будут предусмотрены в качестве возможных бонусов. Стороны подписали пятилетнее соглашение (до конца июня 2028 года). Отмечается, что главным инициатором сделки был советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш.

В сезоне-2022/2023 Баркола провёл 31 матч за «Лион» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с бывшим клубом был рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о возможном уходе из «ПСЖ» полузащитника Марко Верратти.