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«Астон Вилла» не оставила шансов «Хайберниану». Подопечные Эмери пробились в группу ЛК

«Астон Вилла» не оставила шансов «Хайберниану». Подопечные Эмери пробились в группу ЛК
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Завершился ответный матч квалификационного раунда плеф-офф Лиги конференций, в котором встречались английская «Астон Вилла» и шотландский «Хайберниан». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто (Италия). Матч завершился разгромной победой английской команды — 3:0.

На 11-й минуте подопечные Унаи Эмери вышли вперёд благодаря голу Джона Дурана, отличившегося с передачи Пау Торреса. На 34-й минуте вингер хозяев Леон Бэйли укрепил преимущество своей команды. Точку поставил Мэтти Кэш, забивший на 61-й минуте. В итоге — 3:0 в пользу «Астон Виллы».

По сумме двух матчей сильнее оказалась «Астон Вилла» (8:0). Команда из Англии получила право принять участие в групповом этапе Лиги конференций — 2023/2024.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 2-й матч
31 августа 2023, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 0
Хайберниан
Эдинбург, Шотландия
1:0 Дуран – 11'     2:0 Бэйли – 34'     3:0 Кэш – 61'    
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