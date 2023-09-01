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«Астон Вилла» не оставила шансов «Хайберниану». Подопечные Эмери пробились в группу ЛК

Завершился ответный матч квалификационного раунда плеф-офф Лиги конференций, в котором встречались английская «Астон Вилла» и шотландский «Хайберниан». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто (Италия). Матч завершился разгромной победой английской команды — 3:0.

На 11-й минуте подопечные Унаи Эмери вышли вперёд благодаря голу Джона Дурана, отличившегося с передачи Пау Торреса. На 34-й минуте вингер хозяев Леон Бэйли укрепил преимущество своей команды. Точку поставил Мэтти Кэш, забивший на 61-й минуте. В итоге — 3:0 в пользу «Астон Виллы».

По сумме двух матчей сильнее оказалась «Астон Вилла» (8:0). Команда из Англии получила право принять участие в групповом этапе Лиги конференций — 2023/2024.