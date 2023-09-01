Натали Портман поддержала Эрмосо в скандале с Луисом Рубиалесом

Известная актриса Натали Портман выразила поддержку футболистке сборной Испании Дженнифер Эрмосо, которая попала в сексистский скандал после того, как её на церемонии награждения финала женского чемпионата мира по футболу – 2023 поцеловал президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес.

Актриса в своей социальной сети написала, что поддерживает Эрмосо, и добавила подпись «SeAcabo», которая является синонимом скандала и переводится как всё кончено.

Напомним, ранее ФИФА временно отстранила Рубиалеса с должности президента испанской федерации. К тому же отмечалось, что мать функционера заперлась в церкви и объявила голодовку до тех пор, пока продолжится «бесчеловечная и кровавая охота, которая идёт на её сына».

В защиту Эрмосо высказались множество коллег и известных личностей, включая испанских легенд Хави и Андреаса Иньесту.