Игрок «Аякса» Классен — главная цель «Интера» в полузащиту

Полузащитник амстердамского «Аякса» Дави Классен является главной целью в полузащиту для главного тренера миланского «Интера» Симоне Индзаги, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, футболист готов покинуть «Аякс», а также получил очень выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии. Приоритет игрока — остаться в европейском чемпионате.

30-летний игрок сборной Нидерландов является воспитанником академии «Аякса». Перед началом сезона-2017/2018 Дави был куплен английским «Эвертоном» за € 27 млн, однако уже через год покинул клуб из Ливерпуля всего за € 13,5 млн, став игроков немецкого «Вердера». В октябре 2020 года Классен вернулся в «Аякс», который заплатил за него около € 12 млн.