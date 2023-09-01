«Манчестер Юнайтед» продал «Лутону» защитника Менги

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Теден Менги стал игроком «Лутон Тауна». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

По информации различных СМИ, сделка будет оформлена в виде полноценного трансфера. Сумма перехода не разглашается, но она включает в себя различные бонусы, а также проценты от будущей перепродажи.

Фото: lutontown.co.uk

Менги является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2022/2023 защитник провёл семь матчей за молодёжную команду «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с бывшим клубом действовал до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

Ранее стало известно о переходе вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона в «Кристал Пэлас».