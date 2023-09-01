Роналду — лучший игрок чемпионата Саудовской Аравии в августе
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом чемпионата Саудовской Аравии в августе, сообщает пресс-служба Про-Лиги Саудовской Аравии в своём «твиттере».
В текущем месяце 38-летний игрок сборной Португалии отметился пятью забитыми мячами и отдал три ассиста.
На награду также претендовали вингер «Аль-Хиляля» Малком, полузащитник «Аль-Ахли» Рияд Марез и атакующий полузащитник «Аль-Иттихада» Игор Коронадо.
Стоит отметить, что награду лучшему тренеру месяца получил португальский специалист, возглавляющий «Аль-Иттихад», Нуну Эшпириту Санту.
Роналду присоединился к «Аль-Насру» в январе 2023 года. Всего за саудовский клуб футболист провёл 23 матча, в которых забил 19 голов и сделал пять результативных передач.
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