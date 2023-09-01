Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 3-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

Сегодня, 1 сентября, стартует 3-й тур чемпионата Германии по футболу. В этот день состоится матч «Боруссия» Дортмунд — «Хайденхайм». Остальные игры 3-го тура пройдут 2 и 3 сентября.
Полное расписание матчей 3-го тура Бундеслиги
1 сентября, пятница:
«Боруссия Д» — «Хайденхайм» — 21:30 мск.
2 сентября, суббота:
«Аугсбург» — «Бохум» — 16:30 мск;
«Байер» — «Дармштадт 98» — 16:30 мск;
«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 16:30 мск;
«Штутграт» — «Фрайбург» — 16:30 мск;
«Вердер» — «Майнц» — 16:30 мск;
«Боруссия М» — «Бавария» — 19:30 мск.
3 сентября, воскресенье:
«Айнтрахт» — «Кёльн» — 16:30 мск;
«Унион» — «РБ Лейпциг» — 18:30 мск.
Чемпионат Германии сезона-2023/2024 пройдёт с 18 августа 2023 года по 19 мая 2024 года. Действующим чемпионом страны является мюнхенская «Бавария».
По итогам 2-го тура пять команд набрали по шесть очков, по дополнительным показателям таблицу возглавил «Унион». Четыре клуба остаются с нулём очков.
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