Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 3-го тура Серии А сезона-2023/2024
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Сегодня, 1 сентября, стартует 3-й тур чемпионата Италии по футболу. Он откроется противостоянием «Сассуоло» и «Вероны».
Полное расписание 3-го тура Серии А сезона-2023/2024:
1 сентября, пятница
«Сассуоло» – «Верона» – 19:30 мск
«Рома» – «Милан» – 21:45 мск
2 сентября, суббота
«Удинезе» – «Фрозиноне» – 19:30 мск
«Болонья» – «Кальяри» – 19:30 мск
«Наполи» – «Лацио» – 21:45 мск
«Аталанта» – «Монца» – 21:45 мск
3 сентября, воскресенье
«Торино» – «Дженоа» – 19:30 мск
«Интер» – «Фиорентина» – 19:30 мск
«Лечче» – «Салернитана» – 21:45 мск
«Эмполи» – «Ювентус» – 21:45 мск
По итогам двух туров в турнирной таблице лидирует «Милан» с шестью набранными очками, который опережает по дополнительным показателям «Наполи», «Интер» и «Верону».
Комментарии
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