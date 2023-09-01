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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 3-го тура Серии А сезона-2023/2024

Сегодня, 1 сентября, стартует 3-й тур чемпионата Италии по футболу. Он откроется противостоянием «Сассуоло» и «Вероны».

Полное расписание 3-го тура Серии А сезона-2023/2024:

1 сентября, пятница

«Сассуоло» – «Верона» – 19:30 мск

«Рома» – «Милан» – 21:45 мск

2 сентября, суббота

«Удинезе» – «Фрозиноне» – 19:30 мск

«Болонья» – «Кальяри» – 19:30 мск

«Наполи» – «Лацио» – 21:45 мск

«Аталанта» – «Монца» – 21:45 мск

3 сентября, воскресенье

«Торино» – «Дженоа» – 19:30 мск

«Интер» – «Фиорентина» – 19:30 мск

«Лечче» – «Салернитана» – 21:45 мск

«Эмполи» – «Ювентус» – 21:45 мск

По итогам двух туров в турнирной таблице лидирует «Милан» с шестью набранными очками, который опережает по дополнительным показателям «Наполи», «Интер» и «Верону».