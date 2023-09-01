Ромелу Лукаку объяснил свой переход в «Рому»

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку прокомментировал свой переход в итальянскую «Рому».

«В восторге от приёма, который организовали клуб и болельщики. Он дал мне ещё больше мотивации отдать все силы новой команде. Ранее я уже ощутил атмосферу «Стадио Олимпико».

Приятно осознавать, что сегодня я уже стал частью проекта. Недавно у меня была возможность пообщаться с владельцами клуба, и я был впечатлён их амбициями.

Теперь мы должны работать, быть скромными и расти от игры к игре. Не могу дождаться момента, когда смогу быть полезен одноклубникам как на поле, так и за его пределами», – приводит слова Ромелу Лукаку официальный сайт «Ромы».

30-летний Лукаку присоединился к римскому клубу на правах аренды до конца сезона-2023/2024, перейдя из лондонского «Челси». За новый клуб нападающий будет выступать под номером 90.