Посол рассказал о впечатлениях бразильских игроков о жизни в России

Посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес рассказал об отзывах бразильских футболистов о жизни в России.

«Я слежу за российским чемпионатом. Кстати говоря, «Зенит» для меня не последняя команда. Я лично присутствовал на стадионах и в Санкт-Петербурге, и в Москве, посмотрел пять или шесть матчей с участием этой команды. Имел шанс заглянуть в раздевалку игроков «Зенита» и получил самые положительные впечатления о России и о том, как они себя здесь чувствуют, как их здесь тепло принимают», — приводит слова Соареса «РИА Новости Спорт».

В санкт-петербургском «Зените» выступают такие бразильские игроки, как защитники Роберт Ренан и Родригао, полузащитники Вендел, Клаудиньо и Ду Кейрос, а также нападающий Густаво Мантуан. Летом команда Сергея Семака также подписала соглашение с футболистом Марио Фернандесом, который также имеет и российское гражданство.