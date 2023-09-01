Посол рассказал о впечатлениях бразильских игроков о жизни в России

Посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес рассказал об отзывах бразильских футболистов о жизни в России.
«Я слежу за российским чемпионатом. Кстати говоря, «Зенит» для меня не последняя команда. Я лично присутствовал на стадионах и в Санкт-Петербурге, и в Москве, посмотрел пять или шесть матчей с участием этой команды. Имел шанс заглянуть в раздевалку игроков «Зенита» и получил самые положительные впечатления о России и о том, как они себя здесь чувствуют, как их здесь тепло принимают», — приводит слова Соареса «РИА Новости Спорт».
В санкт-петербургском «Зените» выступают такие бразильские игроки, как защитники Роберт Ренан и Родригао, полузащитники Вендел, Клаудиньо и Ду Кейрос, а также нападающий Густаво Мантуан. Летом команда Сергея Семака также подписала соглашение с футболистом Марио Фернандесом, который также имеет и российское гражданство.
- 1 сентября 2023
-
07:21
-
06:54
-
06:42
-
06:01
-
05:57
-
05:51
-
05:50
-
05:42
-
05:36
-
04:58
-
04:24
-
04:00
-
03:41
-
02:09
-
01:34
-
01:20
-
00:40
-
00:40
-
00:35
-
00:30
-
00:30
-
00:20
-
00:18
-
00:10
-
00:10
-
00:02
-
00:01
- 31 августа 2023
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:36
-
23:26
-
23:21
-
23:12
-
23:11