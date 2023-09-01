«Валенсия» проявляет интерес к форварду «Спартака» Николсону
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«Валенсия» интересуется нападающим «Спартака» Шамаром Николсоном.
Как сообщает Relevo, испанский клуб хочет найти нападающего в последние часы трансферного окна. Кроме Николсона испанский клуб рассматривает варианты с подписанием Пако Алькасера («Аль-Шарджа»), Рафаэля Сантоса Борре («Айнтрахт») и Мартина Брейтуэйта («Эспаньол»).
Ранее в СМИ сообщалось, что услуги Николсона были предложены нескольким клубам из Саудовской Аравии, а также об интересе английского «Уотфорда» к 26‑летнему футболисту.
Форвард сборной Ямайки подписал контракт со «Спартаком» в декабре 2021 года, соглашение рассчитано до лета 2026‑го. Всего за московский клуб Шамар провёл 43 матча и забил 12 мячей. В нынешнем сезоне Николсон не сыграл за красно-белых ни одного матча.
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