Вильсон Изидор может продолжить карьеру в «Метце»

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор может продолжить карьеру во французском «Метце».

Как сообщает L’Équipe, французский клуб заинтересован в приобретении футболиста и изучает эту возможность.

Ранее сообщалось, что на приобретение Изидора в это трансферное окно претендует «Марсель», однако в руководстве этого клуба опровергли информацию о достижении договорённости по переходу нападающего «Локомотива».

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Железнодорожники заплатили за Вильсона € 3,5 млн. За это время форвард принял участие в 42 играх, в которых отметился 19 забитыми мячами и двумя ассистами.

Контракт Изидора с московским клубом рассчитан до июня 2026 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.