Эрлинг Холанд назвал самую важную вещь в мире

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос о самой важной вещи в мире.

«Думаю, сон – самая важная вещь в мире. Для хорошего сна нужны лишь синие очки, блокирующие все сигналы в спальне, – обычно я их ношу по три часа перед сном», — сказал Холанд в интервью подкасту Impaulsive.

На этой неделе Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком года в английской Премьер-лиге. 30 августа также и УЕФА объявила Холанда лучшим игроком сезона-2022/2023.

Норвежский форвард выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне Холанд принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 52 гола и девять результативных передач.