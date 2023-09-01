Вальдес, которым интересовался ЦСКА, продлил контракт с «Америкой»
Поделиться
Полузащитник мексиканской «Америки» Диего Вальдес подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.
Новое соглашение 29-летнего чилийского полузащитника с «Америкой» рассчитано до 2026 года.
Ранее в СМИ этим летом появлялась информация об интересе к Вальдесу со стороны московского ЦСКА и нидерландского «Фейеноорда». «Америка» так и не получила приемлемого предложения по трансферу чилийца.
Вальдес играет за «Америку» с января 2022 года. Мексиканский клуб приобрёл его за € 10,6 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость центрального полузащитника в € 6,5 млн.
В нынешнем сезоне Вальдес сыграл шесть матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Комментарии
- 1 сентября 2023
-
10:30
-
10:30
-
10:29
-
10:22
-
10:05
-
10:02
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:47
-
09:40
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:26
-
09:26
-
09:15
-
09:08
-
08:43
-
08:30
-
08:29
-
08:13
-
08:00
-
07:45
-
07:37
-
07:32
-
07:21
-
06:54
-
06:42
-
06:01
-
05:57
-
05:51
-
05:50
-
05:42
-
05:36
Партнерский контент