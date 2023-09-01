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Вальдес, которым интересовался ЦСКА, продлил контракт с «Америкой»

Вальдес, которым интересовался ЦСКА, продлил контракт с «Америкой»
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Полузащитник мексиканской «Америки» Диего Вальдес подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.

Новое соглашение 29-летнего чилийского полузащитника с «Америкой» рассчитано до 2026 года.

Ранее в СМИ этим летом появлялась информация об интересе к Вальдесу со стороны московского ЦСКА и нидерландского «Фейеноорда». «Америка» так и не получила приемлемого предложения по трансферу чилийца.

Вальдес играет за «Америку» с января 2022 года. Мексиканский клуб приобрёл его за € 10,6 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость центрального полузащитника в € 6,5 млн.

В нынешнем сезоне Вальдес сыграл шесть матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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