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«Арсенал» и «Ноттингем» подписали соглашение об аренде Тавареша — Романо

«Арсенал» и «Ноттингем» подписали соглашение об аренде Тавареша — Романо
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Португальский защитник «Арсенала» Нуну Тавареш проведёт сезон в аренде в «Ноттингем Форест», сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

По информации источника, «Ноттингем» заплатил более € 1 млн за аренду футболиста. Арендное соглашение включает в себя возможность выкупа за € 14 млн, а также дополнительные € 3,5 млн в качестве бонусов. При соблюдении определённых условий выкуп Тавареша станет обязательным.

Контракт Тавареша с «Арсеналом» действует до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 защитник играл в аренде во французском «Марселе», проведя за провансальцев 39 матчей и забив шесть голов. В стартовавшем сезоне-2023/2024 португалец в составе «Арсенала» на поле не появлялся.

Тавареш провёл четыре матча за сборную Португалии на чемпионате Европы среди молодёжных сборных — 2023.

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