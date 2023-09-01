«Ноттингем Форест» объявил о переходе защитника Мурилло из «Коринтианса»

Клуб английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» официально объявил о переходе защитника Мурилло из бразильского клуба «Коринтианс».
«Я очень рад присоединиться к «Ноттингем Форест». Это большой клуб с огромной фанатской базой, и мне не терпится начать играть.
«Премьер-лига — лучшая лига в мире, поэтому мне не терпится проверить себя и отдать все свои силы ради этого клуба», — приводит слова Мурилло пресс-служба клуба.
21-летний футболист подписал контракт до лета 2028 года. Левоногий защитник стал шестым приобретением клуба в текущее трансферное окно и будет выступать под 40-м номером.
Бразилец провёл 27 матчей на взрослом уровне, четыре из которых пришлись на Кубок Либертадорес. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3,5 млн.
- 1 сентября 2023
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