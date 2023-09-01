Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ноттингем Форест» объявил о переходе защитника Мурилло из «Коринтианса»

«Ноттингем Форест» объявил о переходе защитника Мурилло из «Коринтианса»
ФК «Ноттингем Форест»
Аудио-версия:
Комментарии

Клуб английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» официально объявил о переходе защитника Мурилло из бразильского клуба «Коринтианс».

«Я очень рад присоединиться к «Ноттингем Форест». Это большой клуб с огромной фанатской базой, и мне не терпится начать играть.

«Премьер-лига — лучшая лига в мире, поэтому мне не терпится проверить себя и отдать все свои силы ради этого клуба», — приводит слова Мурилло пресс-служба клуба.

21-летний футболист подписал контракт до лета 2028 года. Левоногий защитник стал шестым приобретением клуба в текущее трансферное окно и будет выступать под 40-м номером.

Бразилец провёл 27 матчей на взрослом уровне, четыре из которых пришлись на Кубок Либертадорес. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3,5 млн.

Материалы по теме
«Арсенал» и «Ноттингем» подписали соглашение об аренде Тавареша — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android