«Ноттингем Форест» объявил о переходе защитника Мурилло из «Коринтианса»

Клуб английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» официально объявил о переходе защитника Мурилло из бразильского клуба «Коринтианс».

«Я очень рад присоединиться к «Ноттингем Форест». Это большой клуб с огромной фанатской базой, и мне не терпится начать играть.

«Премьер-лига — лучшая лига в мире, поэтому мне не терпится проверить себя и отдать все свои силы ради этого клуба», — приводит слова Мурилло пресс-служба клуба.

21-летний футболист подписал контракт до лета 2028 года. Левоногий защитник стал шестым приобретением клуба в текущее трансферное окно и будет выступать под 40-м номером.

Бразилец провёл 27 матчей на взрослом уровне, четыре из которых пришлись на Кубок Либертадорес. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3,5 млн.