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Игрок «Химок» о методах Талалаева: кто давно его знает — привыкли, новички иногда закипают

Игрок «Химок» о методах Талалаева: кто давно его знает — привыкли, новички иногда закипают
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Полузащитник подмосковных «Химок» Равиль Нетфуллин рассказал о тренерском подходе Андрея Талалаева.

«Самый яркий случай был с Ильёй Кухарчуком — ещё в «Химках». Играем с «Рубином», проигрываем после первого тайма. Талалаев злой заходит в раздевалку и сразу начинает искать Илью: «Куха, Куха! Ты где?» А он исчез к доктору и специально не отзывался. В итоге сумками прилетело Лёше Скворцову.

У него есть свой стиль, от которого он не отказывается. Было бы плохо, если бы он успокоился и затих. Иногда его методы жестковаты, и он сам это понимает. Но всё в рамках приличия. Талалаев на тренировках может сильно придираться по любому моменту, даже самому незначительному. Кто давно его знает — привыкли. Но иногда вижу, как новички закипают от такого прессинга. Подхожу успокаивать: «Спокойно, это нормально. Скоро привыкнешь», — приводит слова Нетфуллина Sport24.

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