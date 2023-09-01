Игрок «ПСЖ» Бернат близок к переходу в «Бенфику»
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Хуан Бернат близок к переходу в португальскую «Бенфику», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее издание L'Équipe сообщало, что главный тренер парижан Луис Энрике не рассчитывает на левого флангового защитника и что футболист перейдёт в «Бенфику» на правах аренды.
30-летний испанец является воспитанником «Валенсии». Летом 2014 года Хуан был приобретён мюнхенской «Баварией» за € 10 млн. В Париж он переехал спустя четыре года за € 5 млн.
За свою карьеру Бернат по четыре раза выигрывал чемпионаты Германии и Франции, по разу выигрывал Кубки этих стран, по три раза становился обладателем Суперкубков, а также один раз выиграл Кубок лиги во Франции.
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