Стало известно, как Стерлинг отреагировал на невызов в сборную Англии

Стало известно, как нападающий лондонского «Челси» Рахим Стерлинг отреагировал на решение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта не вызывать вингера на матчи национальной команды в сентябре. Об этом сообщает журналист Саймон Джонсон в своём «твиттере».
По информации источника, Стерлинг с уважением отнёсся к выбору Саутгейта и решил сконцентрироваться на том, чтобы хорошо выступать за «Челси». Сам наставник сборной Англии понимает, что игрок синих остался недоволен его решением.
28-летний Стерлинг в нынешнем сезоне сыграл три матча за «Челси» в АПЛ, отметившись в них двумя забитыми мячами.
Сборной Англии в сентябре предстоит сыграть с Украиной в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года и с командой Шотландии в товарищеском матче.
- 1 сентября 2023
-
12:01
-
11:49
-
11:44
-
11:36
-
11:31
-
11:25
-
11:21
-
11:18
-
11:10
-
11:07
-
11:00
-
11:00
-
10:54
-
10:51
-
10:41
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:29
-
10:22
-
10:05
-
10:02
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:47
-
09:40
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:26
-
09:26
-
09:15
-
09:08
-
08:43