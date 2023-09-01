Стало известно, как Стерлинг отреагировал на невызов в сборную Англии

Стало известно, как нападающий лондонского «Челси» Рахим Стерлинг отреагировал на решение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта не вызывать вингера на матчи национальной команды в сентябре. Об этом сообщает журналист Саймон Джонсон в своём «твиттере».

По информации источника, Стерлинг с уважением отнёсся к выбору Саутгейта и решил сконцентрироваться на том, чтобы хорошо выступать за «Челси». Сам наставник сборной Англии понимает, что игрок синих остался недоволен его решением.

28-летний Стерлинг в нынешнем сезоне сыграл три матча за «Челси» в АПЛ, отметившись в них двумя забитыми мячами.

Сборной Англии в сентябре предстоит сыграть с Украиной в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года и с командой Шотландии в товарищеском матче.