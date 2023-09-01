Экс-игрок ЦСКА: Вагнер и Думбия могли не тренироваться. Нашептали что-то доктору — и всё

Бывший игрок ЦСКА Равиль Нетфуллин высказался о бывших звёздных легионерах московского клуба. Он рассказал, что нападающие Вагнер Лав и Сейду Думбия могли договориться с медицинским штабом, чтобы не тренироваться.

«Вернблум? О, от него больше всего прилетало на тренировках! Причём я не скажу, что он акцентировался только на молодых — доставалось абсолютно всем. Понтус — чисто шведский викинг. Даже на тренировках никого не щадил — рубил всех, как лесоруб. Хотя за полем был адекватным парнем. Но на нём для Вернблума не было авторитетов. Его характер очень помогал ЦСКА. У Понтуса не было каких-то ярко выраженных сильных качеств, но он вывозил именно за счёт своей ментальности. Вся центральная ось держалась на нём.

Вагенр Лав и Думбия — самые крутые? Эти ребята вообще могли не тренироваться, но выходили на игру и разрывали. У латиноамериканцев и африканцев это обычная история. Пришли, нашептали что-то доктору про повреждение, и всё — не тренируются. Но, справедливости ради, в игре выкладывались полностью. У Вагнера футбольное мышление всегда было на уровне. В силу возраста пропала скорость, но это не мешало ему всех обыгрывать. Вагнер всех накручивал, а Муса бегал как антилопа», — приводит слова Нетфуллина Sport24.