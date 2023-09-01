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Хадсон-Одои проходит медобследование для перехода в «Ноттингем Форест»

Хадсон-Одои проходит медобследование для перехода в «Ноттингем Форест»
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Полузащитник лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои станет игроком «Ноттингем Форест», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, англичанин уже проходит медицинское обследование, а документы в клубах готовы к подписанию. Каллум станет седьмым новичком команды из Ноттингема в текущее трансферное окно.

22-летний Хадсон-Одои — воспитанник системы «Челси». За первую команду Каллум дебютировал в 2018 году. Сезон-2022/2023 Хадсон-Одои провёл в леверкузенском «Байере» на правах аренды. Футболист сыграл в 21 матче, отметился одним голом и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость английского универсального полузащитника в € 15 млн.

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