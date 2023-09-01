Доступна новая версия мобильного приложения «Чемпионата»

Продолжаем делать наше мобильное приложение лучше. И хотим сообщить вам о том, что мы выпустили новую версию для Android (6.2.3), в которой:

обновили экран поиска тегов, теперь искать теги и подписываться на них стало удобнее;

улучшили механизм настройки размера шрифта;

исправили некоторые баги с авторизацией и улучшили стабильность работы приложения.

Новая версия мобильного приложения для Android доступна на сайте «Чемпионата».

К сожалению, приложение на iOS в данный момент недоступно в AppStore. Пользователям iOS мы рекомендуем использовать веб-версию приложения на смартфоне.

Чтобы создать веб-версию приложения на своем смартфоне:

Откройте сайт championat.com на смартфоне в браузере Safari. Нажмите в нижнем меню браузера центральную иконку «Поделиться». Выберите На экран «Домой». Иконка «Чемпионата» появится на рабочем столе. Нажмите на неё, чтобы попасть в веб-версию приложения. При заходе в веб-версию приложения вы увидите всплывающее окно с предложением подписаться на пуш-уведомления. Нажмите на кнопку «Подписаться», чтобы вовремя узнавать о важных событиях в мире спорта.

Обращаем ваше внимание на то, что такие уведомления работают в версии IOS 16.4 и выше.