Доступна новая версия мобильного приложения «Чемпионата»
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Продолжаем делать наше мобильное приложение лучше. И хотим сообщить вам о том, что мы выпустили новую версию для Android (6.2.3), в которой:
- обновили экран поиска тегов, теперь искать теги и подписываться на них стало удобнее;
- улучшили механизм настройки размера шрифта;
- исправили некоторые баги с авторизацией и улучшили стабильность работы приложения.
Новая версия мобильного приложения для Android доступна на сайте «Чемпионата».
К сожалению, приложение на iOS в данный момент недоступно в AppStore. Пользователям iOS мы рекомендуем использовать веб-версию приложения на смартфоне.
Чтобы создать веб-версию приложения на своем смартфоне:
- Откройте сайт championat.com на смартфоне в браузере Safari.
- Нажмите в нижнем меню браузера центральную иконку «Поделиться».
- Выберите На экран «Домой».
- Иконка «Чемпионата» появится на рабочем столе. Нажмите на неё, чтобы попасть в веб-версию приложения.
- При заходе в веб-версию приложения вы увидите всплывающее окно с предложением подписаться на пуш-уведомления. Нажмите на кнопку «Подписаться», чтобы вовремя узнавать о важных событиях в мире спорта.
Обращаем ваше внимание на то, что такие уведомления работают в версии IOS 16.4 и выше.
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