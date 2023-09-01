«Челси» объявил о переходе Коула Палмера из «Манчестер Сити»

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе в команду английского полузащитника Коула Палмера, выступавшего ранее за «Манчестер Сити».

Полузащитник подписал контракт с синими на семь лет с возможностью продления соглашения ещё на один сезон.

«Он продемонстрировал свой талант и потенциал в самых сложных ситуациях и представлял сборную Англии на молодёжном чемпионате Европы этим летом. Он, несомненно, готов к следующему шагу, и мы рады, что он сделает его в «Челси», — прокомментировали переход Палмера спортивные директора Лоуренс Стюарт и Пол Уинстэнли.

21-летний Палмер — воспитанник «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне он успел сыграть за «горожан» три матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что лондонцы заплатят «горожанам» за атакующего хавбека около € 46 млн. Ещё € 6 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.