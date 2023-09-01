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Палмер прокомментировал свой переход в «Челси» из «Манчестер Сити»

Палмер прокомментировал свой переход в «Челси» из «Манчестер Сити»
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Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер прокомментировал свой переход в клуб из «Манчестер Сити», отметив, что очень рад трансферу, так как ему понравился спортивный проект лондонцев.

«Я рад приступить к работе, подписание контракта доставило мне огромное удовольствие. Я присоединился к «Челси», потому что проект клуба выглядит неплохо и здесь я смогу попытаться продемонстрировать свои таланты. Это молодая и голодная до побед команда, и, надеюсь, мы сможем сделать что-то особенное», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».

21-летний Палмер подписал семилетний контракт с «Челси» с возможностью продления соглашения ещё на сезон. По информации СМИ, трансфер полузащитника обошёлся лондонцам в € 46 млн.

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