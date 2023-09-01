Кырнац высказался о тренерских качествах Гончаренко и Овчинникова

Бывший вратарь ЦСКА Георгий Кырнац, ныне защищающий цвета медийного футбольного клуба «10» («Десятка»), высказался о тренерских качествах Виктора Гончаренко и Сергея Овчинникова, под руководством которых работал в армейской команде.
«Что могу сказать о Гончаренко и Овчинникове как о тренерах? Виктор Михайлович живёт и горит футболом, он максимально вовлечённый человек. Думаю, что все, кто с ним работал или работает, подтвердят мои слова.
Сергей Иванович очень много помогал тактическим советом на поле и за его пределами. У него разговоры решали больше, чем тренировочный процесс. Он хороший мотиватор.
Овчинников много «пихал» футболистам? Да, он был строг, но в итоге его действия пошли всем на благо. Он так пытался замотивировать нас и выжать из нас какую-то нужную эмоцию. Когда ты остаёшься наедине и начинаешь с ним разговаривать, то понимаешь, что перед тобой добрый и думающий человек. Сейчас я вспоминаю о нём с теплотой, добротой и благодарностью», — приводит слова Кырнаца «Евро-Футбол.Ру».
- 1 сентября 2023
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