Эрлинг Холанд прокомментировал получение награды лучшему игроку сезона-2022/2023

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал получение награды лучшему футболисту сезона-2022/2023 по версии УЕФА, отметив, что очень гордится своей победой в номинации.

Фото: «Твиттер» Эрлинга Холанда

«Я очень и очень горжусь тем, что мне удалось пережить этот момент. Спасибо!» — написал Холанд в своём «твиттере».

В прошлом сезоне Холанд принял участие в 53 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 52 гола и девять результативных передач.

Свою награду Холанд получил на церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, которая прошла вчера, 31 августа. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан УЕФА лучшим тренером прошедшего сезона.