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Леонардо Бонуччи стал игроком берлинского «Униона»

Леонардо Бонуччи стал игроком берлинского «Униона»
ФК «Унион»
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Берлинский футбольный клуб «Унион» официально объявил о переходе защитника Леонардо Бонуччи из «Ювентуса».

«Для меня особенно важно сделать шаг за границу впервые в моей карьере. В «Унионе» у меня есть возможность продолжить играть на самом высоком уровне и поддержать команду на её пути в трёх сложных соревнованиях, используя свой опыт. Я с нетерпением жду этого нового этапа в своей карьере», — приводит слова Бонуччи пресс-служба немецкого клуба.

36-летний Бонуччи выступал за итальянский «Ювентус» на протяжении 12 лет (при этом в сезоне-2017/2018 он играл за «Милан»). На счету итальянца 26 матчей во всех турнирах в прошлом сезоне, в которых он отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

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