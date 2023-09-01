Леонардо Бонуччи стал игроком берлинского «Униона»

Берлинский футбольный клуб «Унион» официально объявил о переходе защитника Леонардо Бонуччи из «Ювентуса».
«Для меня особенно важно сделать шаг за границу впервые в моей карьере. В «Унионе» у меня есть возможность продолжить играть на самом высоком уровне и поддержать команду на её пути в трёх сложных соревнованиях, используя свой опыт. Я с нетерпением жду этого нового этапа в своей карьере», — приводит слова Бонуччи пресс-служба немецкого клуба.
36-летний Бонуччи выступал за итальянский «Ювентус» на протяжении 12 лет (при этом в сезоне-2017/2018 он играл за «Милан»). На счету итальянца 26 матчей во всех турнирах в прошлом сезоне, в которых он отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.
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