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«Манчестер Юнайтед» сделает новое предложение по трансферу Амрабата

«Манчестер Юнайтед» сделает новое предложение по трансферу Амрабата
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Английский «Манчестер Юнайтед» снова сделает предложение о покупке полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, решение за итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

По информации источника, у Амрабата нет планов переходить в лондонский «Фулхэм» или какой-либо другой клуб, несмотря на слухи. «Манчестер Юнайтед» — его приоритет с июня. В последние 24 часа он очень ясно дал понять, что хочет перейти именно в «Юнайтед».

В сезоне-2022/2023 на счету Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 30 млн.

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