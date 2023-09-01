«Аталанта» заинтересована в аренде молодого форварда «Боруссии» Мукоко

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко привлёк к себе внимание нескольких европейских клубов в последние часы летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, в приобретении Мукоко заинтересована итальянская «Аталанта», которая рассматривает вариант с тем, чтобы взять нападающего в аренду.

Будущее Мукоко в «Боруссии» зависит от самого футболиста. Руководство немецкого клуба открыто к предложениям по аренде форварда, но учтёт желание игрока.

18-летний Мукоко связан контрактом с «Боруссией» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 30 млн. За дортмундский клуб в нынешнем сезоне Мукоко пока не играл.