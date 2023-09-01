«Манчестер Сити» объявил о переходе Матеуса Нунеса

Английский «Манчестер Сити» на своих официальных ресурсах объявил о переходе полузащитника Матеуса Нунеса, который ранее выступал за «Вулверхэмптон».
25-летний португальский футболист подписал пятилетний контракт с «горожанами».
Нунес провёл в «Вулверхэмптоне» всего один сезон. Португальский полузащитник перешёл в английский клуб в августе 2022 года из лиссабонского «Спортинга» за € 45 млн.
В нынешнем сезоне Нунес успел сыграть за «Вулверхэмптон» два матча в АПЛ, не отметившись в них результативными действиями.
Ранее издание ESPN сообщало, что «Манчестер Сити» заплатит «Вулверхэмптону» за трансфер Нунеса € 55 млн.
Нунес — четвёртый игрок, пополнивший состав «горожан» этим летом. Ранее «Манчестер Сити» подписал полузащитника Матео Ковачича, защитника Йошко Гвардиола и нападающего Жереми Доку.
- 1 сентября 2023
-
13:34
-
13:30
-
13:21
-
13:20
-
13:17
-
13:10
-
13:04
-
12:57
-
12:43
-
12:43
-
12:41
-
12:30
-
12:21
-
12:18
-
12:17
-
12:12
-
12:05
-
12:01
-
11:49
-
11:44
-
11:36
-
11:31
-
11:25
-
11:21
-
11:18
-
11:10
-
11:07
-
11:00
-
11:00
-
10:54
-
10:51
-
10:41
-
10:37
-
10:30
-
10:30