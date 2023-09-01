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«Манчестер Сити» объявил о переходе Матеуса Нунеса

«Манчестер Сити» объявил о переходе Матеуса Нунеса
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Английский «Манчестер Сити» на своих официальных ресурсах объявил о переходе полузащитника Матеуса Нунеса, который ранее выступал за «Вулверхэмптон».

25-летний португальский футболист подписал пятилетний контракт с «горожанами».

Нунес провёл в «Вулверхэмптоне» всего один сезон. Португальский полузащитник перешёл в английский клуб в августе 2022 года из лиссабонского «Спортинга» за € 45 млн.

В нынешнем сезоне Нунес успел сыграть за «Вулверхэмптон» два матча в АПЛ, не отметившись в них результативными действиями.

Ранее издание ESPN сообщало, что «Манчестер Сити» заплатит «Вулверхэмптону» за трансфер Нунеса € 55 млн.

Нунес — четвёртый игрок, пополнивший состав «горожан» этим летом. Ранее «Манчестер Сити» подписал полузащитника Матео Ковачича, защитника Йошко Гвардиола и нападающего Жереми Доку.

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