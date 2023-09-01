Игрок «Пари НН» Севикян может сыграть за сборную Армении уже в октябре

Пресс‑атташе Федерации футбола Армении (ФФА) Айк Карапетян рассказал, что организация занимается оформлением документов, чтобы полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян сыграл за сборную Армении.
«Федерация футбола Армении вела переговоры с Эдгаром Севикяном. Футболист сообщил о желании и готовности выступать за сборную Армении. На данный момент ФФА занимается оформлением всех необходимых документов, которые позволят Севикяну сыграть за сборную Армении уже в октябре», — приводит слова Карапетяна «Матч ТВ».
Ранее 22-летний полузащитник отказался выступать за сборную России и не поедет на сентябрьский учебно‑тренировочный сбор, куда он был вызван. «Матч ТВ» также сообщал, что в Российском футбольном союзе не получали никаких запросов от ФИФА и ФФА по поводу Севикяна.
- 1 сентября 2023
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