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Игрок «Пари НН» Севикян может сыграть за сборную Армении уже в октябре

Игрок «Пари НН» Севикян может сыграть за сборную Армении уже в октябре
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Пресс‑атташе Федерации футбола Армении (ФФА) Айк Карапетян рассказал, что организация занимается оформлением документов, чтобы полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян сыграл за сборную Армении.

«Федерация футбола Армении вела переговоры с Эдгаром Севикяном. Футболист сообщил о желании и готовности выступать за сборную Армении. На данный момент ФФА занимается оформлением всех необходимых документов, которые позволят Севикяну сыграть за сборную Армении уже в октябре», — приводит слова Карапетяна «Матч ТВ».

Ранее 22-летний полузащитник отказался выступать за сборную России и не поедет на сентябрьский учебно‑тренировочный сбор, куда он был вызван. «Матч ТВ» также сообщал, что в Российском футбольном союзе не получали никаких запросов от ФИФА и ФФА по поводу Севикяна.

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