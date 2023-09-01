Агент: Кейта Бальде останется в «Спартаке», если не произойдёт ничего экстраординарного

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, ответил на вопрос о будущем сенегальского футболиста.
«Будущее Бальде? Думаю, он останется в «Спартаке», если не произойдёт ничего экстраординарного», — приводит слова Федерико Пасторелло «РБ Спорт».
Напомним, ранее в СМИ всплывала информация о том, что Бальде недоволен игровым временем в составе московской команды. Некоторые издания 30 августа сообщили, что игроком интересуется французский «Лилль».
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги форвард провёл 12 матчей за «Спартак» и отметился тремя голами и одной результативной передачей.
28-летний нападающий в этом сезоне РПЛ появился на поле дважды, отыграв в сумме 16 минут. При этом в Фонбет Кубке России Бальде сыграл 84 минуты в победном матче с «Краснодаром» (2:1).
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