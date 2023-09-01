Сергей Семак рассказал о настроении Марио Фернандеса перед матчем с ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о настроении защитника команды Марио Фернандеса перед матчем 7-го тура РПЛ с ЦСКА, бывшим клубом российского футболиста. Специалист отметил, что игрок покажет свой максимум, несмотря на волнение.
«Общался ли я с Марио Фернандесом персонально по поводу игры с ЦСКА? Нет. Марио — суперпрофессионал, он всегда делает свою работу на отлично, являясь примером своего отношения к делу для всех ребят. Первая игра против бывшей команды всегда немного волнительна, но думаю, что, как и в первом матче, он будет показывать свой максимум, всё то, на что он способен», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Матч с ЦСКА в 7-м туре станет первым против армейцев для Фернандеса с момента его перехода в «Зенит».
Встреча ЦСКА и «Зенита» пройдёт в Москве 3 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
- 1 сентября 2023
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