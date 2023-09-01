Мендес: ЦСКА есть чем удивить «Зенит». Моё ожидание от матча — победа

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Встреча ЦСКА и «Зенита» пройдёт в Москве 3 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

«Победа — вот моё ожидание перед матчем с «Зенитом». Это то, что нам нужно, и это то, что мы будем делать в воскресенье. Понятно, что «Зенит» очень сложный соперник. Но мы должны сосредоточиться на себе и постараться сделать нашу работу самым лучшим образом.

Очевидно, что нам есть чем удивить «Зенит». Мы в прошлых матчах показали, что демонстрируем хороший уровень игры. Все матчи отличные друг от друга. На матч с «Зенитом» мы должны выйти с убеждением, что нам по силам победить. И сделать как можно лучше свою работу», — сказал Мендес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.