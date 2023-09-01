Мендес: ЦСКА есть чем удивить «Зенит». Моё ожидание от матча — победа

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Встреча ЦСКА и «Зенита» пройдёт в Москве 3 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
«Победа — вот моё ожидание перед матчем с «Зенитом». Это то, что нам нужно, и это то, что мы будем делать в воскресенье. Понятно, что «Зенит» очень сложный соперник. Но мы должны сосредоточиться на себе и постараться сделать нашу работу самым лучшим образом.
Очевидно, что нам есть чем удивить «Зенит». Мы в прошлых матчах показали, что демонстрируем хороший уровень игры. Все матчи отличные друг от друга. На матч с «Зенитом» мы должны выйти с убеждением, что нам по силам победить. И сделать как можно лучше свою работу», — сказал Мендес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 1 сентября 2023
-
13:34
-
13:30
-
13:21
-
13:20
-
13:17
-
13:10
-
13:04
-
12:57
-
12:43
-
12:43
-
12:41
-
12:30
-
12:21
-
12:18
-
12:17
-
12:12
-
12:05
-
12:01
-
11:49
-
11:44
-
11:36
-
11:31
-
11:25
-
11:21
-
11:18
-
11:10
-
11:07
-
11:00
-
11:00
-
10:54
-
10:51
-
10:41
-
10:37
-
10:30
-
10:30